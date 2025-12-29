Путин понизил возраст принесения присяги при получении российского гражданства

Президент России Владимир Путин понизил возраст принесения присяги при получении гражданства, с 18 до 14 лет. Соответствующий законопроект был опубликован на официальном портале правовой информации. Этот закон изменяет возрастной порог для лиц, обязанных давать присягу при получении российского гражданства. Кроме того, документ уточняет случаи, когда решение о приеме в гражданство может быть признано недействительным. Инициаторами данного предложения стали депутаты, в том числе председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

