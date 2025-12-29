Путин подписал закон об ограничении микрозаймов для россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон, который поэтапно ужесточает правила выдачи микрозаймов населению. Об этом сообщается на официальном сайте правовых актов.
Документ вводит ограничения на количество одновременно действующих займов с высокой полной стоимостью. С 1 октября 2026 года один человек сможет иметь не более двух договоров займа с процентной ставкой выше 200% годовых, а с 1 апреля 2027 года — только один такой договор с полной стоимостью более 100% годовых. При оформлении нового займа также появится период охлаждения в три дня после погашения предыдущего.
С 1 апреля 2026 года максимальный размер переплаты по потребительским займам снизится со 130% до 100% годовых. Меры направлены на снижение долговой нагрузки и защиту прав заемщиков.
При этом максимальную сумму микрозайма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличили с 5 до 15 миллионов рублей.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных положений.