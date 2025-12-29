Рязань
Итоги года New
Публикации
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
631
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
805
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 декабря 13:04
1 400
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
25 декабря 10:00
490
Путин подписал закон об ограничении микрозаймов для россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который поэтапно ужесточает правила выдачи микрозаймов населению. Об этом сообщается на официальном сайте правовых актов.

Документ вводит ограничения на количество одновременно действующих займов с высокой полной стоимостью. С 1 октября 2026 года один человек сможет иметь не более двух договоров займа с процентной ставкой выше 200% годовых, а с 1 апреля 2027 года — только один такой договор с полной стоимостью более 100% годовых. При оформлении нового займа также появится период охлаждения в три дня после погашения предыдущего.

С 1 апреля 2026 года максимальный размер переплаты по потребительским займам снизится со 130% до 100% годовых. Меры направлены на снижение долговой нагрузки и защиту прав заемщиков.

При этом максимальную сумму микрозайма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличили с 5 до 15 миллионов рублей.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных положений.