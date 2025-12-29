Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 29
-4°
Втр, 30
-7°
Срд, 31
-10°
ЦБ USD 77.69 -0.19 27/12
ЦБ EUR 91.21 -0.68 27/12
Нал. USD 79.06 / 78.50 29/12 12:55
Нал. EUR 92.37 / 92.92 29/12 12:55
Новости
Итоги года New
Публикации
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
20 минут назад
124
Опубликован график работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в ...
29 минут назад
69
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
642
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
823
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Путин подписал закон о введении электронных студенческих билетов и зачеток
Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении электронных студенческих билетов и зачетных книжек в вузах. Об этом сообщает ТАСС. Более 1,5 млн студентов из 174 вузов могут оформить электронные документы через портал «Госуслуги», а свыше 300 тыс. билетов уже готовы к использованию.

Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении электронных студенческих билетов и зачетных книжек в вузах. Об этом сообщает ТАСС.

Более 1,5 млн студентов из 174 вузов могут оформить электронные документы через портал «Госуслуги», а свыше 300 тыс. билетов уже готовы к использованию.

Позже планируется расширить электронный документооборот на всех студентов российских вузов. Электронные билеты и зачетки будут доступны через порталы вузов, «Госуслуги» и национальный мессенджер MAX.

При этом студенты смогут по желанию получать документы и в бумажной форме, за исключением обучающихся по программам обороны и безопасности — для них электронные документы вводиться не будут.