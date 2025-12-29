Путин подписал закон о введении электронных студенческих билетов и зачеток

Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении электронных студенческих билетов и зачетных книжек в вузах. Об этом сообщает ТАСС. Более 1,5 млн студентов из 174 вузов могут оформить электронные документы через портал «Госуслуги», а свыше 300 тыс. билетов уже готовы к использованию.

Позже планируется расширить электронный документооборот на всех студентов российских вузов. Электронные билеты и зачетки будут доступны через порталы вузов, «Госуслуги» и национальный мессенджер MAX.

При этом студенты смогут по желанию получать документы и в бумажной форме, за исключением обучающихся по программам обороны и безопасности — для них электронные документы вводиться не будут.