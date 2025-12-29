Путин подписал закон о введении Дня памяти жертв геноцида советского народа

Владимир Путин подписал закон о введении новой памятной даты — 19 апреля, объявленный Днем памяти жертв геноцида советского народа. Об этом пишет ТАСС. Этот документ был представлен на рассмотрение Госдумы депутатами от партии «Единая Россия», возглавляемыми первым зампредом Совфеда и секретарем генсовета партии Владимиром Якушевым, вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и руководителем фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым. В закон «О днях воинской славы и памятных датах России» внесли соответствующие изменения.

Владимир Путин подписал закон о введении новой памятной даты — 19 апреля, объявленный Днем памяти жертв геноцида советского народа. Об этом пишет ТАСС.

Этот документ был представлен на рассмотрение Госдумы депутатами от партии «Единая Россия», возглавляемыми первым зампредом Совфеда и секретарем генсовета партии Владимиром Якушевым, вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и руководителем фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым. В закон «О днях воинской славы и памятных датах России» внесли соответствующие изменения.

Выбор этой даты имеет историческое обоснование: 19 апреля 1943 года издали указ № 39, который стал первым правовым актом, официально зафиксировавшим целенаправленную политику нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях, а также определил правовые основания для привлечения виновных к ответственности.