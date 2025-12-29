Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 29
-4°
Втр, 30
-7°
Срд, 31
-10°
ЦБ USD 77.69 -0.19 27/12
ЦБ EUR 91.21 -0.68 27/12
Нал. USD 78.78 / 78.50 29/12 11:10
Нал. EUR 92.20 / 92.92 29/12 11:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
631
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
805
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 декабря 13:04
1 400
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
25 декабря 10:00
490
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Путин подписал закон о штрафах до 500 тысяч рублей за навязывание услуг
Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает ответственность за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг. Об этом говорится на официальном сайте правовых актов.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает ответственность за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг. Об этом говорится на официальном сайте правовых актов.

Документ увеличивает размеры штрафов. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей они составят от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

Ранее штрафы за такие нарушения были значительно ниже: от 2 до 4 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 40 тысяч рублей для организаций. Закон направлен на защиту прав потребителей.

Фото: kremlin.ru