Путин подписал закон о штрафах до 500 тысяч рублей за навязывание услуг

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает ответственность за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг. Об этом говорится на официальном сайте правовых актов.

Документ увеличивает размеры штрафов. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей они составят от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

Ранее штрафы за такие нарушения были значительно ниже: от 2 до 4 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 40 тысяч рублей для организаций. Закон направлен на защиту прав потребителей.

Фото: kremlin.ru