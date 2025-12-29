Представлена карта капремонта домов в Рязанской области в 2026 году

Интерактивную карту представил Фонд капремонта Рязанской области. На ней указаны адреса домов, включенных в план на 2026 год, с указанием запланированных работ. Карта доступна по ссылке.

Представлена интерактивная карта с планом капремонта многоквартирных домов на 2026 год в Рязанской области. Ее разместили в соцсетях комплекса ЖКХ и энергетики региона.

