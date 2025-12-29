В Рязани произошло убийство

В Рязани произошло убийство. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным следствия, ночью 25 ноября 44-летний мужчина пришел домой к потерпевшему. На лестничной площадке между ними из-за «незначительного повода» произошел конфликт. Фигурант нанес потерпевшему множественные удары стулом по голове.

В результате потерпевший скончался на месте, преступник скрылся.

26 ноября в подъезде обнаружили тело 67-летнего мужчины со множественными повреждениями.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления и сбор доказательств.

44-летнего злоумышленника заключили под стражу. Он дал признательные показания, подробно рассказав об обстоятельствах совершенного преступления. Ранее мужчину судили.