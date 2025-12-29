Почти каждый второй россиянин запланировал путешествие в 2026 году

Почти половина опрошенных россиян планирует путешествовать в 2026 году. Об этом сообщают СберСтрахование и медиахолдинг Rambler&Co по итогам совместного исследования. Согласно опросу, 47% респондентов собираются отправиться в поездки в новом году. Большинство из них планируют 1-2 путешествия за год, 21% — короткие выезды раз в несколько месяцев, еще 11% хотят путешествовать каждый месяц.

Согласно опросу, 47% респондентов собираются отправиться в поездки в новом году. Большинство из них планируют 1-2 путешествия за год, 21% — короткие выезды раз в несколько месяцев, еще 11% хотят путешествовать каждый месяц. В опросе приняли участие более 2 тысяч интернет-пользователей, его проводили с 18 по 23 декабря 2025 года.

Самым популярным направлением стал внутренний туризм — поездки по России выбрали 47% респондентов. За границу к морю в Египет, Турцию или ОАЭ планируют поехать 28% опрошенных. Путешествия по Азии, включая Китай и Японию, интересуют 17%, Европу выбрали 8%.

Большинство россиян предпочитают отдыхать с семьей: так ответили 72% участников опроса. Еще 18% путешествуют в одиночку, 9% — с друзьями. Главной целью поездок респонденты назвали новые впечатления и эмоции, а также отдых и восстановление сил.