Опубликована программа мероприятий Новогодней ночи на Лыбедском бульваре
На сайте «Новогодняя столица России» опубликована программа мероприятий Новогодней ночи на Лыбедском бульваре.
Главная сцена
- 22:00-23:00 Новогодняя сказка;
- 23:00-23:55 Концертная программа «Мы к вам приехали на час» (Рязанский дворец культуры и искусства);
- 23:55-00:00 Новогоднее поздравление Президента РФ В. В. Путина;
- 00:01-00:05 Новогоднее поздравление Губернатора Рязанской области П. В. Малкова;
- 00:05-01:20 Концерт группы «Балалайка-62»;
- 01:20-02:00 Видеопрограмма «Танцуем со Снежанушкой».
Гастрономия
22:00-02:00:
- Кухня Рязанского края;
- Работа гастрономических сервисов.
Ярмарка
- 22:00-02:00 Ярмарка рязанских ремесленников.
Выставки
22:00-02:00:
- Выставка арт-объектов от предприятий Рязанской области;
- Аллея креативных елок.
Возрастное ограничение — 18+.