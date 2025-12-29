Рязань
Опубликована программа мероприятий Новогодней ночи на Лыбедском бульваре

На сайте «Новогодняя столица России» опубликована программа мероприятий Новогодней ночи на Лыбедском бульваре.

Главная сцена

  • 22:00-23:00 Новогодняя сказка;
  • 23:00-23:55 Концертная программа «Мы к вам приехали на час» (Рязанский дворец культуры и искусства);
  • 23:55-00:00 Новогоднее поздравление Президента РФ В. В. Путина;
  • 00:01-00:05 Новогоднее поздравление Губернатора Рязанской области П. В. Малкова;
  • 00:05-01:20 Концерт группы «Балалайка-62»;
  • 01:20-02:00 Видеопрограмма «Танцуем со Снежанушкой».

Гастрономия

22:00-02:00:

  • Кухня Рязанского края;
  • Работа гастрономических сервисов.

Ярмарка

  • 22:00-02:00 Ярмарка рязанских ремесленников.

Выставки

22:00-02:00:

  • Выставка арт-объектов от предприятий Рязанской области;
  • Аллея креативных елок.

Возрастное ограничение — 18+.