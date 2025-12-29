Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 29
-4°
Втр, 30
-7°
Срд, 31
-10°
ЦБ USD 77.69 -0.19 27/12
ЦБ EUR 91.21 -0.68 27/12
Нал. USD 79.06 / 78.50 29/12 12:55
Нал. EUR 92.37 / 92.92 29/12 12:55
Новости
Итоги года New
Публикации
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
20 минут назад
124
Опубликован график работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в ...
29 минут назад
69
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
642
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
823
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Опубликован график работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. Инфо выяснила, как будут работать ТЦ и супермаркеты в новогодние праздники в Рязани. Торгово-развлекательные центры и магазины «у дома» традиционно меняют свой режим работы 31 декабря и 1 января. Учитывайте это, если планируете совершать покупки прямо перед новогодней ночью или сразу после нее. Сокращенный рабочий день установили в крупных ТРЦ Рязани, среди которых «Премьер», «Виктория Плаза» и «Малина», а также в сетевых супермаркетах, в том числе в «Пятерочке», «Магните», «Красном&Белом» и «Чижике». Мы подготовили список, в который вошли более 20 торговых предприятий. Подробнее читайте в разделе публикации.

Редакция РЗН. Инфо выяснила, как будут работать ТЦ и супермаркеты в новогодние праздники в Рязани.

Торгово-развлекательные центры и магазины «у дома» традиционно меняют свой режим работы 31 декабря и 1 января. Учитывайте это, если планируете совершать покупки прямо перед новогодней ночью или сразу после нее.

Сокращенный рабочий день установили в крупных ТРЦ Рязани, среди которых «Премьер», «Виктория Плаза» и «Малина», а также в сетевых супермаркетах, в том числе в «Пятерочке», «Магните», «Красном&Белом» и «Чижике».

Мы подготовили список, в который вошли более 20 торговых предприятий.

Подробнее читайте в разделе публикации.