Опубликован график работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани

Редакция РЗН. Инфо выяснила, как будут работать ТЦ и супермаркеты в новогодние праздники в Рязани. Торгово-развлекательные центры и магазины «у дома» традиционно меняют свой режим работы 31 декабря и 1 января. Учитывайте это, если планируете совершать покупки прямо перед новогодней ночью или сразу после нее. Сокращенный рабочий день установили в крупных ТРЦ Рязани, среди которых «Премьер», «Виктория Плаза» и «Малина», а также в сетевых супермаркетах, в том числе в «Пятерочке», «Магните», «Красном&Белом» и «Чижике». Мы подготовили список, в который вошли более 20 торговых предприятий. Подробнее читайте в разделе публикации.

