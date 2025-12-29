Назван продукт, который способен контролировать уровень сахара в крови

Отмечается, что регулярное употребление льняного семени может улучшать контроль уровня сахара и жиров в крови у людей с диабетом второго типа. В исследовании приняли участие взрослые пациенты с плохо контролируемым диабетом — это состояние, при котором уровень сахара в крови остается высоким несмотря на лечение.

Назван продукт, который способен контролировать уровень сахара в крови. Об этом сообщает Газета.RU со ссылой на журнал Nutrients.

В течение трех месяцев одна группа ежедневно получала по 16 граммов молотого льняного семени в дополнение к стандартной терапии, тогда как контрольная группа следовала обычным рекомендациям.

У участников, употреблявших лен, снизились уровни глюкозы натощак, общего холестерина и триглицеридов.

Также улучшился показатель гликированного гемоглобина, который отражает средний уровень сахара в крови за последние месяцы.

Авторы связывают положительный эффект с высоким содержанием в льняном семени растворимой клетчатки и биологически активных соединений, которые влияют на обмен глюкозы и жиров и могут повышать чувствительность тканей к инсулину.