Назвали пять прорывов в лечении рака в России в 2025 году. Об этом пишет Газета.RU cо ссылкой на директора Института персонализированной онкологии Первого МГМУ Марину Секачеву.

Одним из главных событий года стал выход клеточной терапии за пределы онкогематологии и ее применение при солидных опухолях.

Если ранее CAR-T-клетки использовались преимущественно при злокачественных заболеваниях крови, то в этом году появились убедительные клинические данные об их эффективности при раке желудка.

Сеченовский Университет совместно с НИИ фундаментальной и клинической иммунологии завершил доклиническую разработку первого в мире TCR-T-препарата для лечения HER2/neu — положительного рака молочной железы.

Также создали новую комбинированную терапию колоректального рака с мутацией BRAF V600E.

Еще одно важное достижение связано с ранней диагностикой. В России зарегистрировано программное обеспечение «ОнкоПро», анализирующее 12 биомаркеров крови и рассчитывающее риск шести видов рака.

Врач получает инструмент, который позволяет вовремя заподозрить опухоль и направить пациента на углубленное обследование.

Четвертым направлением стало внедрение искусственного интеллекта в клиническую практику. В Сеченовском Университете разработана система компьютерного зрения для оценки агрессивности опухолей почки по биопсийным изображениям.

Пятым достижением стала персонализация лечения. В 2025 году зарегистрирована первая отечественная тест-система для подбора таргетной терапии при раке молочной железы, позволяющая выявлять ключевые мутации и прогнозировать эффективность лечения.