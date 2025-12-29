Назначен новый префект Московского района Рязани

Глава администрации города Рязани Борис Ясинский назначил Сергея Горбунова на должность префекта Московского района. Ранее Горбунов занимал пост заместителя начальника управления административно-технического надзора аппарата администрации. Также он работал на должности заместителя начальника управления транспорта. Сергей Горбунов был префектом Железнодорожного района Рязани, а также занимал должность префекта Московского района на протяжении пяти лет.