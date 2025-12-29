Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 29
-4°
Втр, 30
-7°
Срд, 31
-10°
ЦБ USD 77.69 -0.19 27/12
ЦБ EUR 91.21 -0.68 27/12
Нал. USD 79.06 / 78.50 29/12 12:55
Нал. EUR 92.37 / 92.92 29/12 12:55
Новости
Итоги года New
Публикации
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
20 минут назад
124
Опубликован график работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в ...
29 минут назад
69
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
642
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
823
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Назначен новый префект Московского района Рязани
Глава администрации города Рязани Борис Ясинский назначил Сергея Горбунова на должность префекта Московского района. Ранее Горбунов занимал пост заместителя начальника управления административно-технического надзора аппарата администрации. Также он работал на должности заместителя начальника управления транспорта. Сергей Горбунов был префектом Железнодорожного района Рязани, а также занимал должность префекта Московского района на протяжении пяти лет.

Назначен новый префект Московского района Рязани. Об этом сообщает мэрия.

Глава администрации города Рязани Борис Ясинский назначил Сергея Горбунова на должность префекта Московского района.

Ранее Горбунов занимал пост заместителя начальника управления административно-технического надзора аппарата администрации. Также он работал на должности заместителя начальника управления транспорта.

Сергей Горбунов был префектом Железнодорожного района Рязани, а также занимал должность префекта Московского района на протяжении пяти лет.