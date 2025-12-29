На Украине дали оценку готовности населения к территориальным уступкам

Готовность украинцев к территориальным уступкам для прекращения конфликта с Россией зависит от региона, сообщает глава группы «Рейтинг» Алексей Антипович. Жители западных областей менее склонны к компромиссам, тогда как на востоке готовы к переговорам. Около двух третей считают, что конфликт можно решить дипломатией, треть выступает за возврат войск к границам 1991 или 2022 годов. При этом поддержка переговоров не всегда означает согласие на территориальные уступки — эта тема остается очень болезненной. Антипович отметил, что если компромисс будет единственным путем к миру, населению придется его принять. К концу 2025 года украинское общество ощущает депрессию, но надеется на подписание мирного соглашения.

Готовность украинцев к территориальным уступкам для прекращения конфликта с Россией варьируется в зависимости от региона проживания, подтверждает глава социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович, передает «РБК-Украина».

По его словам, жители западных областей страны менее склонны поддерживать компромиссы, тогда как на востоке наблюдается большая готовность к переговорам.

Две трети опрошенных считают, что выход из конфликта возможен через дипломатию, в то время как одна треть выступает за возвращение украинских войск на границы 1991 или 2022 годов. При этом эксперты подчеркивают, что поддержка переговоров не всегда подразумевает готовность к территориальным уступкам, которые остаются наиболее болезненной темой для украинцев.

Антипович отметил, что если компромисс станет единственным вариантом завершения конфликта, населению придется его принять. В целом, украинское общество подходит к концу 2025 года с чувством депрессии, но с надеждой на подписание мирного соглашения.

В то же время в Донбассе местные жители продолжают активно поддерживать российские войска в тылу украинских подразделений. Кроме того, переговоры президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде могут открыть путь к первому за пять лет телефонному разговору президента Украины с Владимиром Путиным.