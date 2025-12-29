Рязань
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
2 часа назад
726
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
655
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
846
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 декабря 13:04
1 430
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
На Украине дали оценку готовности населения к территориальным уступкам
Готовность украинцев к территориальным уступкам для прекращения конфликта с Россией зависит от региона, сообщает глава группы «Рейтинг» Алексей Антипович. Жители западных областей менее склонны к компромиссам, тогда как на востоке готовы к переговорам. Около двух третей считают, что конфликт можно решить дипломатией, треть выступает за возврат войск к границам 1991 или 2022 годов. При этом поддержка переговоров не всегда означает согласие на территориальные уступки — эта тема остается очень болезненной. Антипович отметил, что если компромисс будет единственным путем к миру, населению придется его принять. К концу 2025 года украинское общество ощущает депрессию, но надеется на подписание мирного соглашения.

Готовность украинцев к территориальным уступкам для прекращения конфликта с Россией варьируется в зависимости от региона проживания, подтверждает глава социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович, передает «РБК-Украина».

По его словам, жители западных областей страны менее склонны поддерживать компромиссы, тогда как на востоке наблюдается большая готовность к переговорам.

Две трети опрошенных считают, что выход из конфликта возможен через дипломатию, в то время как одна треть выступает за возвращение украинских войск на границы 1991 или 2022 годов. При этом эксперты подчеркивают, что поддержка переговоров не всегда подразумевает готовность к территориальным уступкам, которые остаются наиболее болезненной темой для украинцев.

Антипович отметил, что если компромисс станет единственным вариантом завершения конфликта, населению придется его принять. В целом, украинское общество подходит к концу 2025 года с чувством депрессии, но с надеждой на подписание мирного соглашения.

В то же время в Донбассе местные жители продолжают активно поддерживать российские войска в тылу украинских подразделений. Кроме того, переговоры президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде могут открыть путь к первому за пять лет телефонному разговору президента Украины с Владимиром Путиным.