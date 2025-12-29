На Солнце зафиксировали три мощные вспышки класса M

В ночь на понедельник, 29 декабря, на Солнце произошло три мощные вспышки класса M, сообщает сайт лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Вспышки были зафиксированы в 0:13, 1:39 и 3:02 по московскому времени, при этом самая сильная из них достигла уровня M4.2. Это немного меньше, чем аналогичная вспышка, произошедшая в ночь на субботу. Кроме того, наблюдались три вспышки класса C. Геомагнитные возмущения, вызванные солнечной активностью, могут оказать влияние на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые чувствительны даже к небольшим колебаниям температуры.

В ночь на понедельник, 29 декабря, на Солнце произошло три мощные вспышки класса M, сообщает сайт лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Вспышки были зафиксированы в 0:13, 1:39 и 3:02 по московскому времени, при этом самая сильная из них достигла уровня M4.2. Это немного меньше, чем аналогичная вспышка, произошедшая в ночь на субботу.

Кроме того, наблюдались три вспышки класса C. Геомагнитные возмущения, вызванные солнечной активностью, могут оказать влияние на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые чувствительны даже к небольшим колебаниям температуры.

Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа настоятельно рекомендует метеозависимым пациентам соблюдать определенные правила не только во время магнитных бурь, но и в обычные дни.