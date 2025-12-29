На Рязанском приборном заводе состоялось награждение лучших работников

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) отметили лучших сотрудников. Торжественное вручение наград прошло в рамках заводского Дня качества.

Тружеников производства отметили почетными грамотами и благодарностями ГК «Ростех», АО «КРЭТ», Министерства экономического развития Рязанской области, АО «ГРПЗ».

Так, почетной грамоты ГК «Ростех» за добросовестный труд, производственные достижения, значительный вклад в развитие предприятия удостоены Лариса Демидова, Андрей Ермолаев и Татьяна Конкина.

Почетную грамоту АО «КРЭТ» вручили Татьяне Трифоновой, Юлии Шабановой и Илье Вальцеву. Почетной грамотой Министерства экономического развития Рязанской области наградили Дмитрия Демина.

Благодарностями ГК «Ростех», АО «КРЭТ», АО «ГРПЗ» отмечены 19 заводчан. Кроме того, в ходе мероприятия поздравили работников, вступивших в Союз машиностроителей. Им вручили значки и членские билеты организации.

В общей сложности было отмечено более 30 заводчан. Торжественные церемонии награждения лучших работников предприятия проходят в течение года в рамках заводских Дней качества, ко Дню завода, профессиональным праздникам.