Маркетплейсам запретили хранить пиротехнику в ПВЗ

Маркетплейсам запретили хранить пиротехнику в пунктах выдачи заказов в жилых домах. В МЧС отметили, что такое решение приняли после заседания комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле.