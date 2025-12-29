Маркетплейсам запретили хранить пиротехнику в ПВЗ
Маркетплейсам запретили хранить пиротехнику в пунктах выдачи заказов в жилых домах. В МЧС отметили, что такое решение приняли после заседания комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле.
