Ford подал две заявки на регистрацию товарных знаков в РФ

Заявки от компании «Форд мотор компани» поступили 26 декабря 2025 года. Товарные знаки регистрируются по семи классам (№ 7, 9, 12, 35, 36, 37, 39) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — автомобили и их составляющие, а также транспортные, финансовые услуги, услуги ремонта авто и продажа транспорта.