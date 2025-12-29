FN: переговоры с Трампом могут привести Зеленского к диалогу с Путиным

Переговоры между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским могут открыть путь к первому за более чем пять лет телефонному разговору Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на источник, знакомый с ходом обсуждений. Обеспечение прямых телефонных переговоров между Зеленским и Путиным стало бы значимой дипломатической победой для Трампа, отметил собеседник телеканала. Он также добавил, что Зеленский, вероятно, испытывал волнение перед встречей с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

«Зеленский обычно очень нервничает перед подобными разговорами с президентом Трампом. Он долго концентрируется и изучает записи, которые готовят для него Департамент международной политики и Министерство иностранных дел», — рассказал источник Fox News.

Напомним, что последний телефонный разговор между Путиным и Зеленским состоялся 26 июля 2020 года, по инициативе украинской стороны. Лидеры обсуждали различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса.