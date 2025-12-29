Елену Минкову избрали главой Рыбновского округа
Елену Минкову назначили главой Рыбновского округа. Об этом сообщает сайт министерства территориальной политики Рязанской области. Решение приняли депутаты Рыбновской окружной Думы 29 декабря на заседании открытым голосованием.
Решение приняли депутаты Рыбновской окружной Думы 29 декабря на заседании открытым голосованием. Ранее Минкова с сентября 2022 года руководила Рыбновским районом.
Министр территориальной политики Рязанской области Жанна Фомина поздравила Минкову и пожелала успехов в решении задач округа.
Фото: министерство территориальной политики Рязанской области.