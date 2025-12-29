Рязань
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
2 часа назад
718
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
655
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
845
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 декабря 13:04
1 430
Елену Минкову избрали главой Рыбновского округа
Министр территориальной политики Рязанской области Жанна Фомина поздравила Минкову и пожелала успехов в решении задач округа.

Фото: министерство территориальной политики Рязанской области.