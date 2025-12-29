Единороссы поздравили бойцов и медиков в военном госпитале в Курской области

Единороссы поздравили бойцов и медиков в военном госпитале в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».

В сборе подарков участвовали активисты партии и неравнодушные жители Рязанской области.

27 декабря с гуманитарной миссией курский госпиталь посетили депутат заксобрания, руководитель регионального исполкома «Единой России» Юлия Феоктистова, депутат Рязанской гордумы, руководитель штаба общественной поддержки Анна Иванова, представители местных отделений партии из Пронского района и Рязани, а также городской префектуры.

Они передали подарки, открытки, предметы первой необходимости и, главное, слова поддержки бойцам, проходящим лечение в медицинском учреждении. Отдельную благодарность передали врачам, которые ежедневно проявляют заботу и самоотверженность, помогая ребятам в восстановлении, и проведут праздничные дни в рабочем режиме.

Подарочные наборы были собраны силами активистов всех местных отделений региона. Особенно большой вклад в подготовку подарков внесли председатели и активисты ТОС города Рязани, за что участники гуманитарной миссии выразили отдельную благодарность.

«Новый год и Рождество, традиционно, считаются семейными праздниками, но к сожалению в эти дни много людей, которые исполняя свой долг, оказались далеко от родных и близких. Считаем своей обязанностью поздравить их и передать от всех неравнодушных рязанцев малую толику праздничного настроения в благодарность за их подвиг!» — отметила Юлия Феоктистова.

Также группа встретилась с рязанскими волонтерами, которые сейчас находятся в госпитале в составе 63-й гуманитарной миссии «Единой России». Следующая группа отправится им на смену уже второго января.