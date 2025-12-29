Рязань
Денежную выплату «Почетным гражданам Рязанской области» проиндексировали
Денежную выплату «Почетным гражданам Рязанской области» проиндексировали. Информацию опубликовали в постановлении регионального правительства на сайте газеты «Рязанские ведомости».

В документе утвердили индексацию ежегодной пожизненной денежной выплаты «Почетным гражданам Рязанской области» в 2025 году. Размер индексации — 4,5%.

Постановление вступило в силу и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2025 года.