ЦБ отметил ускорение роста экономики в конце 2025 года

Банк России зафиксировал ускорение экономического роста в четвертом квартале 2025 года и возвращение экономики к состоянию сбалансированного роста. Об этом говорится на сайте регулятора по итогам обсуждения ключевой ставки.

В ЦБ отметили, что денежно-кредитные условия постепенно смягчаются, однако остаются жесткими, что продолжает сдерживать инфляционное давление. При этом ситуация в различных отраслях экономики складывалась неоднородно.

Темпы роста цен в последние месяцы заметно колебались из-за изменений на отдельных товарных рынках. Снижение инфляции в ноябре и декабре, по оценке ЦБ, приведет к тому, что по итогам года она окажется ниже 6%.

Частичное ускорение потребительского спроса Банк России связал с ростом покупок автомобилей на фоне ожидаемого повышения утилизационного сбора, а также с желанием граждан совершить крупные покупки до увеличения НДС.

В начале 2026 года в ЦБ ожидают временного охлаждения потребительской активности.