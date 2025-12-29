Банк России расширит СБП пополнением счетов через банкоматы

Банк России планирует в ближайшее время внедрить возможность пополнения счета наличными через банкомат любого банка. Об этом ТАСС рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

По словам Бакиной, расширение функционала системы быстрых платежей (СБП) позволит также увеличить возможности онлайн-платежей для бизнеса и внедрить функцию QR-presented, когда человек сам генерирует QR-код для оплаты и предъявляет его на кассе, вместо сканирования кода, созданного магазином.