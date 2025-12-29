30 декабря в Рязанской области пройдет снег
В субботу, 30 декабря, в регионе будет облачно. Ожидается небольшой, местами умеренный снег. Гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -11, -6°С, днём поднимется до -8, -3°С.
