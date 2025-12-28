На вокзале в Рязанской области засняли мужчину без сознания

В Рязанской области спасли пассажира поезда, который потерял сознание. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Инцидент произошел на маршруте из Москвы в Сочи. Один из пассажиров потерял сознание прямо во время движения поезда.

В Ряжске сотрудники РЖД совместно с полицией помогли мужчине и передали его бригаде скорой помощи. Пострадавшего доставили в ближайшую больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.