В Рязанской области ожидается снег и гололедица 29 декабря
В Рязанской области 29 декабря прогнозируют облачную погоду с небольшим, местами умеренным снегом. Об этом сообщает Рязанский гидрометеоцентр.
Температура воздуха ночью составит −9…−4°С, днем −8…−3°С. Ветер будет достигать 3-8 м/с.
Атмосферное давление останется на уровне 732 мм рт. ст. без существенных изменений.