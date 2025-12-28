В Рязани засняли детей, прыгающих по газовой трубе жилого дома

Жители Рязани пожаловались на детей, которые прыгали по газовой трубе возле жилого дома. Об этом сообщают подписчики Telegram-канала «Топор. Новости Рязани». По словам очевидцев, инцидент произошел у дома № 53 на улице Новоселов.

По словам очевидцев, инцидент произошел у дома № 53 на улице Новоселов. На кадрах видно, как ребенок сначала спускается на трубу через окно, а потом, прыгая на ней, пытается забраться обратно в окно. Другой ему в этом помогает.

Горожане опасаются, что дети не осознают последствий, так как подобные действия могут привести к утечке газа и создать угрозу взрыва в жилом доме.