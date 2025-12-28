Рязань
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 2025 16:45
515
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 2025 10:32
595
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 декабря 13:04
1 214
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
25 декабря 10:00
429
В Рязани на Московском шоссе случилось ДТП
Уточняется, что авария произошла 27 декабря, вечером. Опубликовано видео. Столкнулись фура и легковушка недалеко от поворота на улицу Юбилейную. Судя по кадрам, авто получили механические повреждения. Официальной информации не поступало.

В Рязани на Московском шоссе случилось ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «Топор. Рязань» 28 декабря.

Уточняется, что авария произошла 27 декабря, вечером. Опубликовано видео. Столкнулись фура и легковушка недалеко от поворота на улицу Юбилейную. Судя по кадрам, авто получили механические повреждения.

Официальной информации не поступало.