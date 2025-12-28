В Рязани на Московском шоссе случилось ДТП
Уточняется, что авария произошла 27 декабря, вечером. Опубликовано видео. Столкнулись фура и легковушка недалеко от поворота на улицу Юбилейную. Судя по кадрам, авто получили механические повреждения. Официальной информации не поступало.
