В Рязани на Московском шоссе случилось ДТП

Уточняется, что авария произошла 27 декабря, вечером. Опубликовано видео. Столкнулись фура и легковушка недалеко от поворота на улицу Юбилейную. Судя по кадрам, авто получили механические повреждения. Официальной информации не поступало.