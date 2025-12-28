В России продлили срок переселения из аварийного жилья до 2028 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает срок исполнения региональных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда до 1 сентября 2028 года. Об этом сообщается на официальном сайте правовых актов.

Закон также продлевает на 2026 год ряд антикризисных мер, включая возможность менять условия контрактов на поставку лекарств и медицинских изделий, а также особенности закупок для государственных нужд в новых субъектах РФ.

Минстрой будет утверждать направления подготовки строительных специальностей, а правительство сможет упрощать оформление документации по планировке территорий. Кабмин также сможет выдавать разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию в случаях, важных для обороны и безопасности страны.