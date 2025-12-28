Рязань
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
559
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
660
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 декабря 13:04
1 290
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
25 декабря 10:00
454
В России продлили срок переселения из аварийного жилья до 2028 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает срок исполнения региональных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда до 1 сентября 2028 года. Об этом сообщается на официальном сайте правовых актов.

Закон также продлевает на 2026 год ряд антикризисных мер, включая возможность менять условия контрактов на поставку лекарств и медицинских изделий, а также особенности закупок для государственных нужд в новых субъектах РФ.

Минстрой будет утверждать направления подготовки строительных специальностей, а правительство сможет упрощать оформление документации по планировке территорий. Кабмин также сможет выдавать разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию в случаях, важных для обороны и безопасности страны.