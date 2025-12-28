В России предложили снизить тарифы на электричество для СНТ

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести льготный тариф на электроэнергию для собственников зарегистрированных домов в СНТ. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Оплата с учетом понижающего коэффициента 0,7 должна снизить расходы домохозяйств.

По мнению политика, это создаст условия для круглогодичного проживания в товариществах и поддержит семьи, включая молодые и пенсионеров. Слуцкий отметил, что собственные дома обходятся дешевле квартир в городе и могут стимулировать рост рождаемости.