В Дядькове обнаружили свалку из бетона и покрышек

В Дядькове Рязанской области на проходе к затону организовали свалку, на этот раз из бетонных отходов и покрышек. Об этом РЗН. инфо сообщил читатель.

По словам очевидца, мусор появился в месте, которым местные жители регулярно пользуются для прохода к воде.

Горожане просят обратить внимание на ситуацию и принять меры по ликвидации несанкционированной свалки.