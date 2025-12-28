В Дядькове обнаружили свалку из бетона и покрышек
В Дядькове Рязанской области на проходе к затону организовали свалку, на этот раз из бетонных отходов и покрышек. Об этом РЗН. инфо сообщил читатель.
По словам очевидца, мусор появился в месте, которым местные жители регулярно пользуются для прохода к воде.
Горожане просят обратить внимание на ситуацию и принять меры по ликвидации несанкционированной свалки.