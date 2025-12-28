Рязань
Ушаков раскрыл детали разговора Путина и Трампа
Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Ушакова, разговор прошел по инициативе Трампа и длился 1 час 15 минут. Беседа носила доброжелательный и деловой характер. Трамп хотел обсудить с Путиным ряд вопросов перед встречей с Владимиром Зеленским.

Путин подчеркнул важность соблюдения договоренностей, достигнутых в Анкоридже и в ходе двусторонних контактов. Лидеры сошлись во мнении, что временное прекращение огня под предлогом референдума лишь затягивает конфликт.

Трамп заявил, что убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию. Путин поддержал предложение продолжить работу в рамках двух рабочих групп по безопасности и экономике. Президенты договорились созвониться после контактов Трампа с Зеленским.

Ушаков отметил, что для окончательного прекращения боевых действий от Киева требуется политическое решение по Донбассу.