Службу добровольцев на СВО начнут учитывать при назначении пенсий

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому время службы в добровольческих формированиях в зоне СВО будет засчитываться в пенсионный стаж. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.

Закон предусматривает учет периодов пребывания в добровольческих подразделениях, созданных в соответствии с федеральным законом «Об обороне», при назначении пенсии за выслугу лет. При этом выполнение задач в особых условиях будет учитываться в льготном исчислении.

Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, участники спецоперации должны иметь равные социальные гарантии, в том числе в сфере пенсионного обеспечения. По его словам, зачет службы добровольцев в выслугу лет является справедливой мерой поддержки тех, кто защищает страну, пишет РИА Новости.