СК проверит свалку в Захаровском районе Рязанской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело в Рязанской области. Решение связано с обращением жителей Захаровского района о нарушении природоохранного законодательства, передает пресс-служба СК РФ.

Местные жители жаловались на полигон для хранения отходов четвертого класса опасности, который действует более года рядом с населенными пунктами. Из-за тления биологических материалов они ощущают резкий запах и боятся заболеваний дыхательных путей и загрязнения грунтовых вод.

Руководитель СУ СК по Рязанской области Олег Васильев должен представить доклад о результатах проверки. Исполнение поручения контролируют в центральном аппарате ведомства.