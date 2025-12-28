Рязанка пожаловалась на агрессивную стаю собак в Песочне

Рязань
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
26 декабря 16:45
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
545
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
26 декабря 10:32
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
636
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
25 декабря 13:04
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 декабря 13:04
1 267
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
25 декабря 10:00
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
25 декабря 10:00
448
«Собаки набрасываются на прохожих, на жильцов, которые гуляют с собаками, на детей, которые идут в школу утром», — рассказала девушка. Как отметила рязанка, животных часто замечают у помойки. «Урн абсолютно не хватает на три огромных дома. Жильцы вынуждены строить гору из помойных пакетов, а „милые собачки“ явно уважают процесс их распаковки, не брезгуя облаять и попытаться укусить проходящих мимо людей», — подчеркнула женщина. Она также рассказала, что отлов приезжал на место несколько раз. По ее информации, удалось выловить одну агрессивную особь, остальные животные пока убегают.

Рязанка пожаловалась на агрессивную стаю собак, обитающую около домов по Васильевской улице в Песочне. Видео с нападением животных на людей она прислала РЗН. Инфо 28 декабря, одно снято накануне, другое — в ноябре.

На видео собаки лают и преследуют прохожих стаей. На видео, которое сняли в ноябре, видно, что одна из собак набросилась на человека, но не покусала.

«Собаки набрасываются на прохожих, на жильцов, которые гуляют с собаками, на детей, которые идут в школу утром», — рассказала девушка.

Как отметила рязанка, животных часто замечают у помойки.

«Урн абсолютно не хватает на три огромных дома. Жильцы вынуждены строить гору из помойных пакетов, а „милые собачки“ явно уважают процесс их распаковки, не брезгуя облаять и попытаться укусить проходящих мимо людей», — подчеркнула женщина.

Она также рассказала, что отлов приезжал на место несколько раз. По ее информации, удалось выловить одну агрессивную особь, остальные животные пока убегают.