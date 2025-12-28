Рязанка пожаловалась на агрессивную стаю собак в Песочне

«Собаки набрасываются на прохожих, на жильцов, которые гуляют с собаками, на детей, которые идут в школу утром», — рассказала девушка. Как отметила рязанка, животных часто замечают у помойки. «Урн абсолютно не хватает на три огромных дома. Жильцы вынуждены строить гору из помойных пакетов, а „милые собачки“ явно уважают процесс их распаковки, не брезгуя облаять и попытаться укусить проходящих мимо людей», — подчеркнула женщина. Она также рассказала, что отлов приезжал на место несколько раз. По ее информации, удалось выловить одну агрессивную особь, остальные животные пока убегают.

