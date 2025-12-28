Путин подписал закон о взаимодействии УК с жильцами через MAX

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по ТКО взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты на платформе MAX. Об этом сообщается на официальном сайте правовых актов.

Документ также регулирует оформление решений общего собрания собственников, актов приемки услуг и ремонта общего имущества, а порядок устанавливается Минстроем России.

Закон позволяет председателю совета МКД работать совместно с членами совета и заменяет квалификационный экзамен для руководителей УК на независимую оценку квалификации.