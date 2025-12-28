Потерявшихся в пойме Оки в Рязанской области рыбаков спасли

Пенсионеры заблудились в районе села Ерахтур. 27 декабря волонтеры ПСО «Мещера» определили их местоположение. «Заблудившиеся были найдены и эвакуированы с указанных координат силами сотрудников полиции и администрации», — написали в поисково-спасательном отряде.