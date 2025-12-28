Губернатор Малков вновь прогулялся по Рязани вместе с Дедом Морозом
Губернатор Рязанской области Павел Малков вновь прошелся по центру города вместе с Дедом Морозом. Об этом сообщает Telegram-канал главы региона.
Вместе они посетили Рязанский кремль, Кремлевский сквер и Рязанскую ВДНХ.
По словам Малкова, город уже ощущает приближение Нового года, до праздника остаются всего несколько дней.
Фото: Telegram-канал Павла Малкова.