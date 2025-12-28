Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 28
-4°
Пнд, 29
-4°
Втр, 30
-5°
ЦБ USD 77.69 -0.19 27/12
ЦБ EUR 91.21 -0.68 27/12
Нал. USD 76.50 / 78.50 27/12 16:40
Нал. EUR 92.00 / 94.50 27/12 16:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
545
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
636
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 декабря 13:04
1 267
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
25 декабря 10:00
448
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Бастрыкин запросил доклад по делу 20-летней давности в Рязанской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад после выхода телесюжета о возможном незаконном привлечении женщины к уголовной ответственности в Рязанской области более 20 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад после выхода телесюжета о возможном незаконном привлечении женщины к уголовной ответственности в Рязанской области более 20 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

В эфире правовой программы на федеральном телеканале сообщалось, что женщину осудили за убийство, которое, по ее словам, совершил ее бывший сожитель. Она утверждает, что уголовное преследование было необоснованным.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Рязанской области Олегу Васильеву представить доклад по доводам, изложенным в телесюжете.