Бастрыкин запросил доклад по делу 20-летней давности в Рязанской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад после выхода телесюжета о возможном незаконном привлечении женщины к уголовной ответственности в Рязанской области более 20 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

В эфире правовой программы на федеральном телеканале сообщалось, что женщину осудили за убийство, которое, по ее словам, совершил ее бывший сожитель. Она утверждает, что уголовное преследование было необоснованным.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Рязанской области Олегу Васильеву представить доклад по доводам, изложенным в телесюжете.