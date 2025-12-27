Выяснилось, какие навыки рязанские работодатели искали в кандидатах в 2025 году

Отмечается, что в 2025 году в Рязанской области самым востребованным «мягким» навыком стали деловые коммуникации — их упоминали более 389 тысяч раз, что составляет 4% от всех требований, указанных в вакансиях. На втором месте оказалась работа в команде (356 тысяч упоминаний, или 4%). На третьем месте — клиентоориентированность. Ее указали 147,7 тысяч раз (2%). Далее идут такие навыки, как телефонные переговоры, организаторские способности, ответственность, работа с большим объемом информации, обучение и развитие, точность и внимательность (по 1%).

Выяснилось, какие навыки рязанские работодатели искали в кандидатах в 2025 году. Об этом сообщил hh.ru.

Среди «жестких» навыков первое место занимают продажи — 430 тысяч упоминаний в вакансиях, или 5% от всех указанных компетенций. На втором месте — грамотность (148 тысяч упоминаний, или 2%).

Третьим стало заключение договоров — почти 76 тысяч упоминаний (1%).