ВС РФ нанесли массированный удар ракетами по предприятиям ВПК Украины

Удар по энергообъектам, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям ВПК нанесен ночью 27 декабря в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России. ВС РФ применили высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также БПЛА. По данным оборонного ведомства, цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

ВС РФ нанесли массированный удар ракетами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны.

Удар по энергообъектам, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям ВПК нанесен ночью 27 декабря в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России.

ВС РФ применили высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также БПЛА.

По данным оборонного ведомства, цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.