Итоги года New
Публикации
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
Вчера 16:45
433
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
Вчера 10:32
455
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 декабря 13:04
1 059
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
25 декабря 10:00
395
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
ВС РФ нанесли массированный удар ракетами по предприятиям ВПК Украины
Удар по энергообъектам, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям ВПК нанесен ночью 27 декабря в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России. ВС РФ применили высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также БПЛА. По данным оборонного ведомства, цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

По данным оборонного ведомства, цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.