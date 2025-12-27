В Рязанской области действовала угроза атаки БПЛА

Оповещение публиковали в 0:59 27 декабря. Беспилотная опасность действовала на территории Рязани и области. Жителей призывали покинуть улицу, а также не подходить к окнам. В безопасном месте рекомендовали оставаться до сигнала «отбой». В 3:43 опасность БПЛА на территории региона отменили.