В ГАИ призвали рязанцев отказаться от поездок на автомобиле

27 декабря в Рязанской области ожидается снег, мокрый снег. На дорогах — гололедица. Местами прогнозируют налипание мокрого снега. Температура воздуха днем составит −4…+1°С. Отмечается, что автоинспекторы проводят постоянный мониторинг дорожной обстановки. «ГАИ призывает водителей заблаговременно оценивать дорожную ситуацию, планировать поездки заблаговременно и, по возможности, отказаться от личного транспорта, отдав предпочтение общественному», — отметили в посте.