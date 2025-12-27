В ГАИ призвали рязанцев отказаться от поездок на автомобиле
27 декабря в Рязанской области ожидается снег, мокрый снег. На дорогах — гололедица. Местами прогнозируют налипание мокрого снега. Температура воздуха днем составит −4…+1°С. Отмечается, что автоинспекторы проводят постоянный мониторинг дорожной обстановки. «ГАИ призывает водителей заблаговременно оценивать дорожную ситуацию, планировать поездки заблаговременно и, по возможности, отказаться от личного транспорта, отдав предпочтение общественному», — отметили в посте.
В ГАИ призвали рязанцев отказаться от поездок на автомобиле из-за ухудшения погоды. Об этом сообщили в соцсетях регионального ведомства.
27 декабря в Рязанской области ожидается снег, мокрый снег. На дорогах — гололедица. Местами прогнозируют налипание мокрого снега.
Температура воздуха днем составит −4…+1°С.
Отмечается, что автоинспекторы проводят постоянный мониторинг дорожной обстановки.
«ГАИ призывает водителей заблаговременно оценивать дорожную ситуацию, планировать поездки заблаговременно и, по возможности, отказаться от личного транспорта, отдав предпочтение общественному», — отметили в посте.