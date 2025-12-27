В центре Рязани из-за массового ДТП образовалась пробка
Отмечается, что авария случилась в субботу, 27 декабря, около здания бывшего «Детского мира» на улице Соборной. По словам очевидцев, столкнулись три легковушки. Данных о пострадавших не поступало. Согласно «Яндекс Картам», движение на участке дороги сильно затруднено.
Официальная информация уточняется.
Фото: Telegram-канал «Дороги Рязани».