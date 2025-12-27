Стало известно о погибшем при пожаре в Рязани
Пожар произошел ночью 25 декабря в многоквартирном нежилом доме на улице Колхозной. Погиб мужчина 1971 года рождения. Спасена женщина. Напомним, горела квартира на втором этаже. Площадь пожара составила 5 кв. м.
Стало известно о погибшем при пожаре в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
