РЗН. Инфо опубликовал проект «Итоги года 2025»

РЗН. Инфо подвел итоги 2025 года в традиционном спецпроекте. В нем редакция рассказала о значимых событиях за 12 месяцев, побеседовала с областными чиновниками, представителями бизнеса и спортсменами.

В интервью с губернатором Павлом Малковым обсудили, почему Виталий Артёмов покинул должность мэра Рязани. Глава региона объяснил, как убедил коллег вновь провести «Новогоднюю столицу» в областном центре, а также заявил о строительстве государственного мусорного полигона, нового фонтана и уличного кинотеатра.

Первое большое интервью специально для нашего спецпроекта дал зампред правительства Рустам Халиков, курирующий ЖКХ. Он рассказал, как оказался в регионе и о своих гастрономических впечатлениях от Рязани.

В разговоре с зампредом правительства-министром транспорта и автомобильных дорог Павлом Супруном мы обсудили, безопасно ли передвигаться по мосту через Оку и будут ли его перекрывать на реконструкцию.

Первый зампред областного правительства Денис Боков, который вернулся в регион после 5 лет работы в Москве, рассказал о разочаровании в системе госуправления при прежнем губернаторе, 90-х в Скопине и фанатском движении.

Руководитель ГК «Зеленый сад — наш дом» Андрей Оришкевич традиционно дал прогноз на 2026 год по ключевой ставке и стоимости жилья на фоне увеличения НДС. Кроме того, он рассказал о новом квартале в Песочне и строительстве кампуса на месте троллейбусного депо в Рязани.

Громкое заявление, что «в Рязани стало стыдно плохо строить», сделал глава «Брикус» Роман Соловов в интервью для нашего спецпроекта.

Также «Итогах года» редакция собрала самые главные события региона, случившиеся в 2025 году. В их числе: новый состав облдумы после выборов, трагедия в Шиловском районе, арест владельца одиозных Telegram-каналов, и приговор и подробности деятельности главного коррупционера региона последних лет — Игоря Грекова.

Не остались без внимания и знаковые достижения пятикратного чемпиона мира из Рязанской области, а также жизнь без мобильного интернета.