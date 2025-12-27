Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 27
-1°
Вск, 28
-4°
Пнд, 29
-4°
ЦБ USD 77.69 -0.19 27/12
ЦБ EUR 91.21 -0.68 27/12
Нал. USD 78.71 / 78.50 27/12 08:03
Нал. EUR 92.80 / 93.90 27/12 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
Вчера 16:45
433
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
Вчера 10:32
455
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 декабря 13:04
1 059
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
25 декабря 10:00
395
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
РЗН. Инфо опубликовал проект «Итоги года 2025»

РЗН. Инфо подвел итоги 2025 года в традиционном спецпроекте. В нем редакция рассказала о значимых событиях за 12 месяцев, побеседовала с областными чиновниками, представителями бизнеса и спортсменами.

В интервью с губернатором Павлом Малковым обсудили, почему Виталий Артёмов покинул должность мэра Рязани. Глава региона объяснил, как убедил коллег вновь провести «Новогоднюю столицу» в областном центре, а также заявил о строительстве государственного мусорного полигона, нового фонтана и уличного кинотеатра.

Первое большое интервью специально для нашего спецпроекта дал зампред правительства Рустам Халиков, курирующий ЖКХ. Он рассказал, как оказался в регионе и о своих гастрономических впечатлениях от Рязани.

В разговоре с зампредом правительства-министром транспорта и автомобильных дорог Павлом Супруном мы обсудили, безопасно ли передвигаться по мосту через Оку и будут ли его перекрывать на реконструкцию.

Первый зампред областного правительства Денис Боков, который вернулся в регион после 5 лет работы в Москве, рассказал о разочаровании в системе госуправления при прежнем губернаторе, 90-х в Скопине и фанатском движении.

Руководитель ГК «Зеленый сад — наш дом» Андрей Оришкевич традиционно дал прогноз на 2026 год по ключевой ставке и стоимости жилья на фоне увеличения НДС. Кроме того, он рассказал о новом квартале в Песочне и строительстве кампуса на месте троллейбусного депо в Рязани.

Громкое заявление, что «в Рязани стало стыдно плохо строить», сделал глава «Брикус» Роман Соловов в интервью для нашего спецпроекта.

Также «Итогах года» редакция собрала самые главные события региона, случившиеся в 2025 году. В их числе: новый состав облдумы после выборов, трагедия в Шиловском районе, арест владельца одиозных Telegram-каналов, и приговор и подробности деятельности главного коррупционера региона последних лет — Игоря Грекова.

Не остались без внимания и знаковые достижения пятикратного чемпиона мира из Рязанской области, а также жизнь без мобильного интернета.