Рязанские полицейские доставили в аэропорт депортированных иностранцев
Двух иностранцев из стран Восточной Европы судили за мошенничество и сбыт наркотиков в особо крупном размере. Гражданин страны Средней Азии отбыл наказание за убийство, а уроженец Закавказья — за хранение запрещенных веществ. По данным полицейских, после освобождения из исправительных колоний их пребывание в России признали нежелательным. Иностранцев доставили в пункт пропуска международного аэропорта Домодедово, откуда они за свой счет вылетели в страны гражданской принадлежности.

