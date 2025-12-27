Рязанцы возмущены уборкой снега в городе

По словам рязанцев, тротуары не очищены на площади Победы, а также на улицах Связи, Высоковольтной, Соколовской, Касимовском шоссе. Кроме того, не убран снег около остановки «ТРК Полетаевский», добавили рязанцы. «Катастрофа с уборкой, снег вперемешку с водой, дороги перейти нельзя… Елка на площади Победы красивая конечно, но там такое месиво под ногами! Когда вы это собираетесь убирать?» — задалась вопросом одна из местных жительниц.

