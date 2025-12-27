Рязань
Новое
Рязанцы возмущены уборкой снега в городе
Рязанцы возмущены уборкой снега в городе. Соответствующие сообщения опубликованы в соцсетях в субботу, 27 декабря.

По словам рязанцев, тротуары не очищены на площади Победы, а также на улицах Связи, Высоковольтной, Соколовской, Касимовском шоссе.

Кроме того, не убран снег около остановки «ТРК Полетаевский», добавили рязанцы.

«Катастрофа с уборкой, снег вперемешку с водой, дороги перейти нельзя… Елка на [площади Победы] красивая конечно, но там такое месиво под ногами! Когда вы это собираетесь убирать?» — задалась вопросом одна из местных жительниц.