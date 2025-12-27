Рязанцы смогут отправиться в бесплатное путешествие на воздушном шаре

Рязанцы смогут отправиться в бесплатное путешествие на воздушном шаре и увидеть новогоднюю столицу России с высоты птичьего полета. Об этом сообщили в центре креативных индустрий.

Аэростат разместится на стадионе «Рязань Арена». Увидеть новогоднюю Рязань можно будет по предварительной записи с 30 декабря до 11 января.

Проект включен в программу «Новогодней столицы России». К путешествию на воздушном шаре допускаются дети от 10 лет. Гости, не достигшие совершеннолетия, — только с согласия и в присутствии родителей.

График работы:

30.12.2025 — 12.00-13.30;

31.12.2025 — 15.00-19.00;

01.01.2026 — 15.00-19.00;

02.01.2026 — 15.00-19.00;

03.01.2026 — 15.00-19.00;

04.01.2026 — 19.00-21.30;

05.01.2026 — 15.00-19.00;

06.01.2026 — 19.30-21.30;

08.01.2026 — 19.30-21.30;

09.01.2026 — 19.30-21.30;

10.01.2026 — 19.30-21.30;

11.01.2026 — 19.30-21.30.

Максимальное количество пассажиров — четыре человека. Возможна отмена из-за погодных условий.

Запись доступна по ссылке .

Возрастное ограничение — 12+.